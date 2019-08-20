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Cedi Osman: Umuyorum ki birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 20.08.2019 11:36 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Cedi Osman, 2019 FIBA Dünya Kupası için umutlu olduğunu belirterek, "Genç ve yetenekli bir takımız. Yavaş yavaş tecrübe de kazanmaya başladık. Umuyorum ki birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız" dedi.

Cedi Osman: Umuyorum ki birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız

Kariyerine NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta devam eden Cedi Osman, 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Forvet pozisyonunda görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, genç bir takım olduklarının altını çizerek, "Genç ve yetenekli bir takımız. Yavaş yavaş tecrübe de kazanmaya başladık. Umuyorum ki birkaç sene içerisinde Avrupa'nın iyi takımlarından olacağız" diye konuştu.

"İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"
Dünya Kupası öncesi hazırlık süreci hakkında da açıklamalarda bulunan Cedi Osman, "Şu anda her şey yolunda gidiyor. İyi bir antrenman sürecinden geçtik. Bizim için önem arz eden hazırlık turnuvalarına katıldık ve bu turnuvalar kendimizi görmemiz açısından bizlere çok yarar sağladı. İyi bir yolda olduğumuzu düşünüyorum. Hepimiz çok heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur. Takımın havası da gayet iyi. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz, çok da yakınız. Herkes çok mutlu" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN TAKIMLARA TEKER TEKER KONSANTRE OLACAĞIZ"
Turnuvada her maçın ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Osman, "Zor bir gruptayız. Ancak bu saatten sonra çok fazla düşünecek vaktimiz yok. Bütün takımlara teker teker konsantre olacağız. İlk maçta Japonya karşısına çıkacağız ve bizim için zorlu bir maç olacak. Biz de onlar için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Cleveland Cavaliers'ta gelecek sezon koç John Beilein ile çalışacak olan Cedi Osman, "John Beilein ile çok konuşma şansım oldu. Zaten yaz ligi döneminde Vegas'ta da beraberdik. Orada da muhabbet etme şansımız oldu. Önümüzdeki yıl daha güzel geçecek" dedi.

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cedi osman A Milli Erkek Basketbol Takımı

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