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Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya anlamlı destek

NBA HABERLERİ  | 29.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıldı.

Cavaliers'tan Elazığ ve Malatya'ya anlamlı destek

Milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, New Orleans Pelicans maçında, Elazığ'daki depreme farkındalık oluşturmak amacıyla salon panolarına "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıldı.

Milli basketbolcu Cedi Osman sosyal medya hesabında, "Maç boyunca panolara "Elazığ dualarımız sizinle" ve potalara "Malatya" yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" mesajını paylaştı.

Cedi Osman'ın deprem sonrasında Twitter hesabından yaptığı, "Bu akşam oynayacağımız Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ'daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz" paylaşımı kısa sürede karşılık bulmuştu. Daha sonra 100 doların 200 dolara yükseltildiği kampanyada Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için 385 bin lira yardım toplanmıştı.

(AA)

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cedi osman cleveland cavaliers new orleans pelicans NBA

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