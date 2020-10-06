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Çekek ve marina yerine bakanlık onayı

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin mülkiyetindeki çekek yerinin kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya onay verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir Ayvalık Belediyesi’nin mülkiyetindeki çekek yerinin kara sörveyi hizmeti verebilmesi amacıyla yaptığı başvuruya onay verdi. Bakanlığa bağlı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği değerlendirme sonucu, Ayvalık Belediyesi’ne ait çekek yerinde, can, mal, yangın ve çevre güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması koşuluyla 15 metrenin altındaki gemi ve su araçlarına kara sörveyi hizmeti verebileceği bildirildi. Başkan Ergin, gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tamamlayarak marina ve çekek yeri projesini kamuoyu ile paylaşacakları günün heyecanını, hemşehrileri adına bugünden yaşamaya başladığını söyledi.
İzmir-Çanakkale arasında bulunan teknelere hizmet vermekte olan şirket işgalci durumuna düşmüş ve geçtiğimiz aylarda çekek yerinden tahliye edilmişti. Ayrıca işgalci firmanın Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan aldığı işletme belgesi de geçtiğimiz günlerde iptal edilmişti. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tahliye işleminin ardından denizcilik sektöründe aksamaların yaşanmaması için yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını duyurdu. Başkan Ergin, çekek yerinden faydalanan yüzlerce tekne sahibine müjdeli haberi vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.
Çekek yeri olarak faaliyet gösterilen sahada denizcilik sektöründeki esnafın mağdur edilmemesi için hukuksal anlamda başlattıkları çalışmanın sonuca ulaştığını vurgulayan Başkan Ergin, “Hizmetin kesintisiz sürmesi için her türlü tespit, önlem, izin ve kayıt altına alma işlemleri tamamlandıktan sonra çekek ve tersanecilik hizmetleri modern koşullar oluşturularak, Ayvalık Belediyesi işletmesi olarak hizmet verilmeye devam edecek. Gerekli kiralama, işletme izni alınması ve proje hazırlanmasını takiben Belediyemizin mülkiyetinde bulunan alan ve Milli Emlak Müdürlüğü mülkiyetindeki sahada Ayvalık halkına, denizcilik sektörüne ve turizme hizmet verecek modern bir çekek yeri ile marina kazandırılmasını hedefliyoruz” diye kamuoyuna duyuruda bulunduğunu, verdiği sözü yerine getirdiğini söyledi.

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