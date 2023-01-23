Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinden 2. sezon müjdesi! Behzat Ç.'nin sezon finali öncesi açıklandı

Emrah Serbes'in aynı adlı romanından uyarlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi, dijital platform BluTV'de geçtiğimiz Aralık ayında yayına girdi. Her hafta bir bölümü yayınlanan fenomen dizi, 24 Ocak'taki 8. bölümüyle sezon finali yapacak.

2. SEZONU GELİYOR

Yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın üstlendiği, Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren, Güven Kıraç, Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu, Gökçe Eyüboğlu'nun başrollerinde oynadığı Behzat Ç.'den 2. sezon müjdesi geldi.

Dizinin yayıncısı Blu TV sezon finali öncesinde yaptığı açıklamayla, Behzat Ç.'nin 2. sezonunun çok yakında ekranlarda olacağını duyurdu.



