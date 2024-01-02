Çekim izinleri iptal edilmişti: 'Kızıl Goncalar' Fatih’ten taşındı! Bakın nereye taşındılar...

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Dizide yer alan, tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden olmuştu.

'Kızıl Goncalar' dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşındı.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziyle ilgili şikayetleri incelediğini açıklamıştı. CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK'ün FOX TV ve diğer televizyon kanalllarına verdiği cezaları sosyal medyadan paylaşmıştı.

RTÜK, Kızıl Goncalar dizisinin yayınlandığı FOX TV'ye idari para cezası ile iki kez program durdurma cezası vermişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.

Çekimleri devam eden dizinin üçüncü bölümü 8 Ocak Pazartesi akşamı yayımlanacak.







