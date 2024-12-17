Çekimlerde tahrik olduğunu itiraf etmişti! Nicole Kidman Babygirl açıklamalarına devam ediyor

Nicole Kidman, yeni filmi Babygirl'deki cinsel sahneleri hakkında detaylar paylaştı.

57 yaşındaki Kidman, 28 yaşındaki partneri Harris Dickinson ile birlikte 'nazik, samimi ve çok derin' sahneleri nasıl hazırladıkları sorulduğunda, bu süreçte cinsel anlarını bir "samimiyet koordinatörü" ile koreografladıklarını ancak yine de sahnelerde bir akış olduğunu ve bunun hareket etme, değişme ve çalışmaya izin verdiğini söyledi.

"Bu, sıkıştırılmış bir şey değildi ve ben böyle çalışmayı seviyorum," diye ekledi Kidman.

Ayrıca, Dickinson'ın çok daha genç olan stajyerine karşı gösterdiği itaatkar tavır ile HBO dizisi Big Little Lies'daki karakterinin yaşadığı 'istismarcı' dinamikler arasındaki farklardan da bahsetti.



Ünlü oyuncu "Big Little Lies gerçekten çok farklıydı ama bu, kesinlikle beni dünya karşısında savunmasız, korkmuş ve her anlamda açık bırakıyor," dedi.

A24'ün erotik gerilim filmi Babygirl'de Antonio Banderas, Esther Rose McGregor, Sophie Wilde ve Izabel Mar da rol alıyor.

Ekim ayında Kidman, Babygirl’in çekimlerini duraklatmak zorunda kaldığını çünkü artık "orgazm olmak istemediğini" açıklamıştı.