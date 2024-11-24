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  4. Nicole Kidman 'Beni tahrik etti' diyerek açıkladı! Babygirl'ü neden kabul etti?

Nicole Kidman 'Beni tahrik etti' diyerek açıkladı! Babygirl'ü neden kabul etti?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.11.2024 09:36
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Nicole Kidman 'Beni tahrik etti' diyerek Babygirl'ü neden kabul ettiğini açıkladı! Erotik sahneleriyle gündeme gelen Kidman, "Hiç tereddüt etmedim. Senaryoyu çok sevdim" dedi.

Nicole Kidman 'Beni tahrik etti' diyerek açıkladı! Babygirl'ü neden kabul etti?

57 yaşındaki Nicole Kidman, erotik gerilim filmi Babygirl'de rol almanın kendisi için hiç de tereddüt edici olmadığını, aksine kendisini zorlayacak bir projede yer almayı heyecanla karşıladığını paylaştı.

Nicole, "Hiç tereddüt etmedim. Senaryoyu çok sevdim, sektörde kadınları desteklemeyi seviyorum ve gerçekten çok iyiydi. Heyecan verici ve cesur, ben de her zaman konfor alanımın dışına çıkmaya çalışıyorum" dedi.

Nicole Kidman, senaryoyu ilk gördüğünde hemen ilgisini çektiğini belirterek şunları söyledi: 'Senaryoyu okudum ve çok komik olduğunu düşündüm. Ama aynı zamanda beni tahrik etti. Bir nevi hipnotize olmuş gibiydim."

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Filmi "garip, ama iyi bir şekilde" tanımlayan Nicole, projeye çekilmesinin sebebinin tamamen kadın bakış açısı olduğunu söyledi.

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BABYGIRL KONUSU NE?

Oscar ödüllü oyuncu, Babygirl filminde güçlü ve evli bir patronu canlandırıyor. Bu karakter, 28 yaşındaki Harris Dickinson tarafından oynanan genç bir stajyerle tutkulu bir ilişkiye başlar. Erotik ve samimi sahnelerle dolu olan bu filmde, Nicole, rolüyle ilgili hiç çekinmediğini belirtti.

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Nicole Kidman
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