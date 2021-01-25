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Çekimleri Kayseri’de yapılan dizi büyük ilgi görüyor

25.01.2021 13:47 | Son Güncelleme:
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Çekimleri Kayseri’de yapılan dizi büyük ilgi görüyor

Çekimleri Kayseri’nin Tavlusun bölgesinde devam eden ‘Teşkilat’ isimli interaktif dizi sosyal platformlardan yoğun ilgi görüyor.

Çekimleri Kayseri’nin Tavlusun bölgesinde devam eden ‘Teşkilat’ isimli interaktif dizi sosyal platformlardan yoğun ilgi görüyor. Dizi izleyicilerinden olumlu dönüşler aldıklarını ve izleyiciler için her zaman kalitelerini arttırdıklarını söyleyen Yönetmen Yusuf Kurtoğlu, “Amacımız insanlara somut ve net mesajlar vermek” dedi.
20 kişilik bir ekiple bütün olumsuz şartlara rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Yönetmen Yusuf Kurtoğlu, “Çektiğimiz dizi aslında politik-kurgu şeklinde bir aksiyon dizisi. Türkiye’nin 1990-2000 yılları arasındaki durumuna bir atıfta bulunuyoruz. Karakterler, karakter analizleri hepsi özenle seçildi. Bu bağlamda da güzel çalışmalar yürütüyoruz. Dizimizin adı ‘Teşkilat’ ve ilk yayınlandığı tarihten şu ana kadar pandemiden dolayı zorluklar yaşasak da, sosyal platformlarda 300 bin civarı bir izlenme aldı. Güzel yorumlar alıyoruz. Destekler de fena değil her ne kadar yerel destek göremesek de büyük şehirlerden izleyenlerimiz var ve onların desteğini de hissediyoruz. Sette çalışma arkadaşlarımızın sayısı değişiyor ama ortalama 20 kişi civarında bir ekip kurduk ve aile olduk. Çalışmalarımızı da bu şekilde yürütüyoruz. Bu işi sevmesek zorluklarına katlanamazdık diye düşünüyorum. Çünkü bu şartlar ve zorluklarla işimizi yapmayı öğrendik” dedi. Kurtoğlu, sosyal platformlarda oldukça olumlu dönüşler aldıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti;
“İlk bölümde aldığımız tepkiler beni bayağı şaşırttı. Bizi sosyal medyayla kıyaslamadılar ve yaklaşık bin 800 yorum aldık ve bu yorumların çoğu da ‘Türkiye’nin gerçeklerini anlatan bir dizi yapıldı’ gibi kelimeler. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. ’Bu işi yapabilmişiz demek ki’ dedik. Eksiklerimiz vardı tabi ama onları da bir şekilde aştık. İkinci bölüm itibari ile oyuncu kadromuz daha da genişledi ve eminim ki ikinci bölümde daha iyi yorumlar gelecek. Ben sanatın toplum için olduğuna inananlardanım. Verdiğimiz mesajlar somut ve reel bağlamda insanlara bir şey kattıysa bizim için mutlu edici bir sebeptir. Burada maddi bir beklenti içerisinde değiliz amaç kalitemizi arttırarak insanları pozitif şeylere yöneltmek ve hayran kitlemizi mevcut potansiyelin üzerine çıkarmak”

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