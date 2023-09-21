Çekirdek almak için evden çıktı, bir daha dönmedi! Esra Erol'da stüdyo karıştı! Anne hakkında akılalmaz iddialar! 'Para karşılığı erkeklerle...'

Yeni sezon bölümleri ile izleyicisinin karşısına çıkan Esra Erol’da programında yine şaşırtan bir olay yaşandı. Sevilen isim Esra Erol’un sunuculuğunu üstlendiği Esra Erol’da programına katılan Sakine Hanım, 4 yıldır kayıp olan kızı Ceren'i bulmak için yardım istedi. Ancak anne hakkında ortaya çıkan iddialar herkesi şoke etti.

Sakine Hanım, şu anda 23 yaşında olan kızı Ceren'in 4 yıldır kayıp olduğunu ve hayatından endişe duyduğunu söyleyerek Esra Erol'a başvurdu. Ceren 16 yaşındayken eşinden ayrılan Sakine Hanım, kendi ayakları üstünde durmak için başka bir yere taşınmış.

Anne Sakine Hanım kızının kaybıyla ilgili olarak 'Çekirdek almak için yanına aldığı 100 TL ile evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bir saat bekledikten sonra karakola başvurdum ancak "Reşit olduğu için bir şey yapamayız" denildiği için bir şey yapamadım' dedi.

Uzun süredir kızından haber alamayan Sakine Hanım, en son Ağustos ayında kızından ilk kez mesaj aldığını ifade etti. 'Anne bana 200 TL para gönder' diye bir mesaj aldığını söyleyen Sakine Hanım 'Dekontu görmek için parayı gönderdim. Aradan bir hafta geçmedi 100 TL daha istedi. Ben yine gönderdim. En son 60 TL istedi. Bu aralarda mesaj atan numarayı hep aramadım ancak açan olmadı. Hep aynı kişi adına hesaba para gönderdim' diyen anne Sakine Hanım bu süreçte kızının sesini asla duymadığını söyledi.

Sakine Hanım kızıyla ilgili yaşadığı diğer olayları anlatmaya devam ederken canlı yayına babası Mehmet Emin Bey bağlanıyor. Mehmet Emin Bey ise; "Annesi kızımı tehdit etmiş o da korkup kaçmış. Zaten bir suçtan ötürü cezaevinde yatıyordu denetimli serbestlikten yararlanmıştı. Benim yanımdayken annesi onu kaçırdı sonra da kızım annesinden kaçtı. İstesem onu bulurum 1 saate ama gelse de düzelmez bu saatten sonra. Şu an İstanbul'da. Akrabalarım birkaç kez karşılaşmış Ceren'le." açıklamasını yaptı.

Saniye Hanım'ın komşusu da canlı yayına bağlanıp "Anne yaramaz bir kadın, baba ise dünya iyisi. Çocuklar perişan oluyordu. Zaten kızını da para karşılığı erkeklerle tanıştırıyordu." deyince stüdyo bir anda karıştı.

Akılalmaz iddiayı anne reddederken konuyla ilgili birçok ihbarın da geldiği ortaya çıktı. Ceren'in 16-17 yaşındayken Saniye Hanım'ın birlikte yaşadığı kişinin yeğeniyle nişanlandığı öğrenen Esra Erol çok sinirlendi. Stüdyoda karşı karşıya gelen anne ve baba canlı yayında birbirine girdi.





