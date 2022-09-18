YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı

18.09.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık: - "Üretici ve ihracatçı açısından tatmin edici bir sezonu geride bıraktık, 2022-2023 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz"

İZMİR (AA) - Kuru üzüm üretimi ve ihracatında dünya lideri olan Türkiye'nin 2021-2022 sezonunda çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının 252 bin 354 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonundaki çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı, 99 ülkeye ulaştı.

Türkiye, 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2022 dönemini kapsayan sürede 252 bin 354 ton kuru üzüm ihraç ederek, miktar bazında geçen sezona göre yüzde 13 artış sağladı.

İhracat değer bazında da yüzde 3 artışla 441 milyon 862 bin dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Türkiye'nin, 2021-2022 sezonunda yaklaşık 290 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 301 bin tonluk üretimin yüzde 22'sini tek başına karşıladığını belirtti.

Ege Bölgesi'nde çekirdeksiz kuru üzümün ürün bazlı ihracat gelirinde birinci sıradaki ihraç ürünü olduğunu aktaran Işık, "Sektörümüz her yıl ortalama 450 milyon dolar civarında döviz girdisi kazandırıyor. Bu yıl 200 bin ton ihracat hedefimizi yüzde 25 aştık. Çekirdeksiz kuru üzümde dünya ihracatının yüzde 33'ü ülkemiz tarafından yapılıyor. Yüzde 80 pay ile ana ticaret ortağımız olan Avrupa kıtasına yüzde 345 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Üretici ve ihracatçı açısından tatmin edici bir sezonu geride bıraktık, 2022-2023 sezonunda 300 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

-Kuru kayısı ihracatı 375 milyon dolara ulaştı

Açıklamada, Türkiye'nin 1 Ağustos 2021'den 30 Temmuz 2022 tarihine kadar geçen sürede toplam 80 bin 763 ton kuru kayısı ihraç ederek yüzde 29 artışla 375 milyon dolarla 2021-2022 sezonunu geride bıraktığı da kaydedildi.

Kuru kayısının 115 ülkede alıcı bulduğu, Avrupa kıtasına kuru kayısı ihracatın ise yüzde 21 artışla 154 milyon dolara ulaştığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandıİzmir'de sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ üyesi yakalandı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Tunceli'de parti binasının açılışını yaptı
Adana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasındaAdana'da sokakta 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Anahtar Kelimeler:
üzüm İhracat kuru

İzmir Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:26
Sabah
06:48
Öğle
13:11
İkindi
16:40
Akşam
19:23
Yatsı
20:40
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.