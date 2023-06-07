Çekirgelerin istila ettiği köyde ilaçlama çalışmaları başlatıldı

Gümüşhane’nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde geçtiğimiz günlerde yaşanan çekirge istilası nedeniyle vatandaşlar mağdur oldu. Köyün içerisinde ve tarım arazilerinde yer alan çekirgeler köy sakinlerinin evlerine girerken, tarım arazilerine de zarar verdi.

Son 3 yıldır bu sorunu yaşadıklarını dile getiren Çevrepınar köyü sakinlerinin sorunun çözülmesini istemesinin ardından Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise harekete geçti.

Bugün sabah saatlerinde sorunun yaşandığı bölgeye giden İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köyde geniş çaplı ilaçlama çalışması başlattı. Köy içerisinde ve tarım arazilerinde süren çalışmalar nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşlar derin bir nefes aldı.

