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Çekmeköy Belediyesi Doğu Türkistan’ı unutmadı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.02.2020 18:20 | Son Güncelleme

Çekmeköy Belediyesi, Açık Fikir Platformu ile birlikte Doğu Türkistan’da zulme maruz kalan insanların sesi oldu.Çekmeköy Belediyesi ve Açık Fikir Platformu öğrencileri Doğu Türkistan’da zulme uğrayan ve asimile edilmeye çalışılan insanlar için bir araya geldi.

Çekmeköy Belediyesi, Açık Fikir Platformu ile birlikte Doğu Türkistan’da zulme maruz kalan insanların sesi oldu.
Çekmeköy Belediyesi ve Açık Fikir Platformu öğrencileri Doğu Türkistan’da zulme uğrayan ve asimile edilmeye çalışılan insanlar için bir araya geldi. Türkiye Yazarlar Birliği’nde gerçekleşen programda Doğu Türkistan’dan gelen ve Türkiye’de öğrenimine devam eden lise öğrencisi İmran Sadai’nin okuduğu şiiri Doğu Türkistan’da kar kütlesi altında kalıp vefat eden Resulullah adlı çocuğa armağan etti. Programa Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair ve yazar Ali Ural, öykücü Naime Erkovan katıldı.

“Bu program Doğu Türkistan zulmüne bir başkaldırı bir ses çıkarış”
Açık Fikir Platformu’nda gönüllü olarak görev alan lise öğrencisi Rabia Özay, “Ben çok mutluyum, bu programı Doğu Türkistan zulmüne bir başkaldırı bir ses çıkarış olarak görüyorum. Arkadaşlarımız şiir okudular, bende fotoğrafları yorumlarken çok duygulandım. Bu yaşadıkları zulme çoğu ülkenin ses çıkarmaması bizi çok üzüyor. Bu programı bir umut olarak, bir yardım olarak düşündük arkadaşlarla. Hem mutlu hem de kalbimiz buruk bir şekilde yaptık bu programı. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese” şeklinde konuştu.

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