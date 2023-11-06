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  4. Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

Çekmeköy’de hafriyat kamyonu devrildi: 2 yaralı

06.11.2023 09:58 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de otomobil ile çarpışan hafriyat kamyonu devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Çekmeköy Şile Otoyolu İstanbul istikametinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Dursun Çiftci idaresindeki 34 ETV 110 plakalı Ford marka hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak hemen önünde seyir halinde olan Ömer Avcı yönetimindeki 34 YRP 10 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarptıktan sonra devrilerek yan yatarken otomobil şarampole savruldu. Kazada iki aracın şoförü de yaralanırken olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafriyat kamyonu sürücüsü Dursun Çiftci ve otomobil sürücüsü Ömer Avcı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hafriyat kamyonu ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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