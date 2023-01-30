Çekmeköy'de minibüsün asker eğlencesi yapanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta düzenlenen asker eğlencesine katılmak için gelen bir kişi, minibüsünü sokağın başına park etti.

Minibüs henüz belirlenemeyen nedenle kendiliğinden hareket ederek, halay çeken kalabalığın arasına daldı.

Olayda 4 kişi minibüsün altında kaldı. Minibüs, sokaktaki diğer araçlara çarparak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sezai Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerinde ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından minibüsün sahibi gözaltına alındı.

Minibüs çekiciyle sokaktan kaldırıldı.

