Çektiği acıya dayanamayıp, stüdyoyu terk etmişti! MasterChef Çağatay'ın akıbeti belli oldu! Somer Şef'ten açıklama geldi

MasterChef All Star her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te yarışmacıların arasındaki tartışmalar çok konuşuluyor. Birkaç gündür rahatsızlığı nedeniyle yarışmada yer alamayan Çağatay'ın akıbeti ise tüm izleyenler tarafından merak ediliyor. Ayakta duramayacak kadar ağrısı olan Çağatay geçtiğimiz günlerde şeflerden izin alarak stüdyoyu terk etmişti. Sağlık durumu merak edilen Çağatay'ın son durumunu Somer Şef açıkladı...

ÇEKTİĞİ ACIYA DAYANAMAYIP, STÜDYOYU TERK ETMİŞTİ!

2022 sezonunda yarışan ve All Star'da da başarılı tabaklar çıkaran Çağatay birkaç gündür yarışmada yer alamıyor. Yaşadığı rahatsızlık yüzünden geçtiğimiz günlerde yarışmayı yarıda bırakan Çağatay'ın sağlık durumu ise merak ediliyor.

Somer Şef, MasterChef'in son bölümünde Çağatay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparak yarışmadaki akıbetini duyurdu.

Somer Şef, şu ifadeleri kullandı; 'Maalesef Çağatay bugünde bizimle değil. Doktoru ile görüştük bugünde bizimle birlikte olmamasının daha uygun olduğunu söyledi. Çağatay ile de görüştük eğer son eleme oyununa da gelemezse pazar geceki eleme potasına aday olarak girecek. Kendisine şimdiden çok geçmiş olsun diyoruz.'

MASTERCHEF ÇAĞATAY'IN HASTALIĞI NE?

Çağatay, dokunulmazlık oyunu öncesi yaptığı açıklamada ''Şef, geçen Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaşadım. Onun devamı var şu anda. Durmakta zorlanıyorum. Gün boyu devam edecek gibi. Ciddi anlamda baklavadan sonra anladım ayakta dahi duramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef Çağatay bu açıklamasının ardından yarışmayı yarıda bıraktı ve stüdyoyu terk etti. Takım yarışı sonunda Somer Şef Çağatay'ın son durumundan bahsetti. ''Çağatay doktor muayeneye gitti. Bugün aramızda olmayacak. Yarın için durumuna bakacağız. Doktor raporuna bakacağız. Ayakta duramayacak kadar ciddi bir ağırısı var, sizde gördünüz. Her şeyin önemlisi seğlık. Bir bakalım rapor nasıl gelecek, doktoru ne diyecek. Muayeneden sonra gelen karara göre biz de doktorun kararı çerçevesinde kendi kararımızı vereceğiz hep beraber. Bugün Çağatay yarışmanın geri kalanına devam edemeyecek, yarına bakacağız artık.''

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

MasterChef'in elenen ismi Çağatay Akgül, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşındaki yarışmacı Profesyonel şef olarak çalışıyor.

Yaklaşık sekiz yıldır aşçılıkla uğraşan MasterChef Çağatay, mesleğe tatlı ile başladığını ve tatlı yapmayı çok sevdiğini belirtmişti.



