MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Çektiği acıya dayanamayıp, stüdyoyu terk etmişti! MasterChef Çağatay'ın akıbeti belli oldu! Somer Şef'ten açıklama geldi

Çektiği acıya dayanamayıp, stüdyoyu terk etmişti! MasterChef Çağatay'ın akıbeti belli oldu! Somer Şef'ten açıklama geldi

01.09.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü ayrı heyecan dolu yarışmada birkaç gündür rahatsızlığı nedeniyle yer alamayan Çağatay'ın sağlık durumu merak ediliyor. Ayakta duramayacak kadar ciddi ağrısı olan Çağatay çektiği acıya dayanamayarak yarışmayı yarıda bırakmıştı. Çağatay'ın sağlık durumuyla ilgili beklenen açıklamayı Somer Şef yaptı. MasterChef Çağatay'ın yarışmadaki akıbeti de belli oldu.

MasterChef All Star her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Tansiyonun hiç düşmediği MasterChef'te yarışmacıların arasındaki tartışmalar çok konuşuluyor. Birkaç gündür rahatsızlığı nedeniyle yarışmada yer alamayan Çağatay'ın akıbeti ise tüm izleyenler tarafından merak ediliyor. Ayakta duramayacak kadar ağrısı olan Çağatay geçtiğimiz günlerde şeflerden izin alarak stüdyoyu terk etmişti. Sağlık durumu merak edilen Çağatay'ın son durumunu Somer Şef açıkladı...

ÇEKTİĞİ ACIYA DAYANAMAYIP, STÜDYOYU TERK ETMİŞTİ!

2022 sezonunda yarışan ve All Star'da da başarılı tabaklar çıkaran Çağatay birkaç gündür yarışmada yer alamıyor. Yaşadığı rahatsızlık yüzünden geçtiğimiz günlerde yarışmayı yarıda bırakan Çağatay'ın sağlık durumu ise merak ediliyor.

somer şef 1

Somer Şef, MasterChef'in son bölümünde Çağatay'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparak yarışmadaki akıbetini duyurdu.

SOMER ŞEF 2

Somer Şef, şu ifadeleri kullandı; 'Maalesef Çağatay bugünde bizimle değil. Doktoru ile görüştük bugünde bizimle birlikte olmamasının daha uygun olduğunu söyledi. Çağatay ile de görüştük eğer son eleme oyununa da gelemezse pazar geceki eleme potasına aday olarak girecek. Kendisine şimdiden çok geçmiş olsun diyoruz.'

çağaatayy

MASTERCHEF ÇAĞATAY'IN HASTALIĞI NE?

Çağatay, dokunulmazlık oyunu öncesi yaptığı açıklamada ''Şef, geçen Azerbaycan'da bir rahatsızlık yaşadım. Onun devamı var şu anda. Durmakta zorlanıyorum. Gün boyu devam edecek gibi. Ciddi anlamda baklavadan sonra anladım ayakta dahi duramıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef Çağatay 2

MasterChef Çağatay bu açıklamasının ardından yarışmayı yarıda bıraktı ve stüdyoyu terk etti. Takım yarışı sonunda Somer Şef Çağatay'ın son durumundan bahsetti. ''Çağatay doktor muayeneye gitti. Bugün aramızda olmayacak. Yarın için durumuna bakacağız. Doktor raporuna bakacağız. Ayakta duramayacak kadar ciddi bir ağırısı var, sizde gördünüz. Her şeyin önemlisi seğlık. Bir bakalım rapor nasıl gelecek, doktoru ne diyecek. Muayeneden sonra gelen karara göre biz de doktorun kararı çerçevesinde kendi kararımızı vereceğiz hep beraber. Bugün Çağatay yarışmanın geri kalanına devam edemeyecek, yarına bakacağız artık.''

MasterChef Çağatay 3

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

MasterChef'in elenen ismi Çağatay Akgül, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. 24 yaşındaki yarışmacı Profesyonel şef olarak çalışıyor.

Yaklaşık sekiz yıldır aşçılıkla uğraşan MasterChef Çağatay, mesleğe tatlı ile başladığını ve tatlı yapmayı çok sevdiğini belirtmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyülediSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Pınar Şipaloğlu'nun aşk açıklamasına sinirlendi!Pınar Şipaloğlu'nun aşk açıklamasına sinirlendi!
Beyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çektiBeyaz bikinisiyle poz verdi! Fit hali dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Masterchef sosyal medya yaşında söyledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Dünyanın gözü Fukuşima menüsünde! Kameralar karşısında yedi

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

Çocukken oynadığı tarladan servet çıktı! “Hayatım değişti”

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.