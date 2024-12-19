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  4. Çektiği şut sandalyesini kırmıştı... Antalyasporlu Van de Streek güvenlik görevlisiyle buluştu

Çektiği şut sandalyesini kırmıştı... Antalyasporlu Van de Streek güvenlik görevlisiyle buluştu

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 21:31
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Antalyasporlu Sander Van de Streek, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları maçta çektiği şutla taburesinin kırılmasına neden olduğu güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin ile bir araya geldi.

Çektiği şut sandalyesini kırmıştı... Antalyasporlu Van de Streek güvenlik görevlisiyle buluştu

Kırmızı-beyazlı kulüp, Hollandalı orta saha oyuncusu Van de Streek ile Ergin'in bir araya gelmesini, "Büyük buluşma gerçekleşti" başlığıyla duyurdu.

Buluşmaya ilişkin klip de hazırlayan Antalyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bellona Kayserispor maçında taburesi kırılan güvenlik görevlisi Hünkaş Ergin, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde futbolcumuz Van de Streek'in konuğu oldu. Kırılan sadece taburelerimiz olsun." ifadesine yer verildi.

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Kırmızı-beyazlılara tebessüm ettiren klipte Ergin'in, Van de Streek'in çektiği şut sonrası topun taburesinin ayak kısmına çarpıp kırılmasıyla oturduğu yerden düştüğü an paylaşıldı.

Klipte Hollandalı oyuncunun, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yeni alınan tabure üzerinde oturup Ergin'i beklemesine yer verildi. Van de Streek, buluştuğu güvenlik görevlisine tabure ve üzerinde "Van de Streek" yazılı "22" numaralı Antalyaspor forması hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Antalyaspor Kayserispor
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