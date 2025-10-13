SPOR

Çekya'da sürpriz Faroe Adaları mağlubiyeti Ivan Hasek'in koltuğunu sallarken, Fatih Terim ismi ön plana çıktı!

Dünya Kupası elemelerinde dün gece oynanan Faroe Adaları ile Çekya karşılaşması büyük bir sürprize sahne olurken, maç sonu gündeme tekrar Fatih terim geldi.

Dünya Kupası Avrupa elemeleri L grubunda Faroe Adaları ile deplasmanda karşılaşan Çek Cumhuriyeti, karşılaşmadan sürpriz bir skorla ayrıldı. L grubunda 2.sırada yer alan takım bu puan kaybının ardından liderlik ihtimalini azaltırken, rakibi Faroe’yi de tura ortak etti.

SÜRPRİZ MAĞLUBİYET

Çek Cumhuriyeti L grubunda Faroe deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Çekya’nın tek golü 78.dakikada A.Karabec'den geldi. Ev sahibine maçı kazandıran goller ise 67.dakikada Sorensen ve 81.dakikada Agnarsson'dan geldi.

MAĞLUBİYET SONUNU HAZIRLAMAK ÜZERE

iSport'ta çıkan haberde teknik direktör Ivan Hasek’in bu mağlubiyet sonrası koltuğunun sallandığı ve Fatih Terim’in, Çekya Millî Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer aldığı ifade edildi.

