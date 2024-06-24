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Çekya maçı öncesi milli takımda Arda Güler iddiası! ''Buradan herkes duysun''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.06.2024 13:52
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A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Çekya ile oynayacağı maç öncesi Arda Güler ilgili konular konuşulmaya devam ediyor. Eski futbolcu Nihat Kahveci, genç oyuncu hakkında ilk 11 iddiasında bulundu.

Çekya maçı öncesi milli takımda Arda Güler iddiası! ''Buradan herkes duysun''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Almanya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son maçında Türkiye ile Çekya, 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00’de Hamburg’da bulunan Volksparkstadion’da oynanacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs yönetecek.

"İLK 11 ÇIKTIĞIN İLK MAÇTA REKORUNU KIRDIN, GOL ATTIN"

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Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Arda, koçum. Retweet yapmandan bugünkü olayların içinde olduğun belli. Real Madrid'e gittin sakatlandın, işin çok zordu. Beklenti de çok yüksekti. Ve gittin. 'Hadi artık oynasın, oynasın' sakatlık yaşadın. Sen, o idmanda attığın golleri aldın sahaya taşıdın. Şimdi bütün Real Madrid taraftarları, 'Arda Güler seneye oynamalı mı oynamamalı mı? Daha fazla süre almalı mı' diye tartışıyor. Sen bunu elde ettin. Sen, milli takıma geldin beklentiler yüksekti. Oynayıp oynamayacağın üzerinden ortalık yıkıldı. İlk 11 çıktığın ilk maçta rekorunu kırdın, gol attın." açıklamasını yaptı.

"BURADAN HERKES DUYSUN"

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Sözlerine devam eden Kahveci, "Çekya maçında sana ihtiyaç var. Arda, Çekya maçında oynar! Nefes alıyorsa sakatlığı da yoksa kesin oynayacak 11'de. Bunu buradan herkes duysun." dedi.

Euro 2024 Canlı Skor


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Nihat Kahveci Arda Güler euro 2024
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