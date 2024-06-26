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Çekya maçı öncesi Montella ve Arda'nın konuştuğu sırada ilginç an! Top kafasına gelince...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.06.2024 21:57
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçı öncesi Arda Güler ve Montella'nın konuştuğu sırada ilginç bir olay yaşandı.

Çekya maçı öncesi Montella ve Arda'nın konuştuğu sırada ilginç an! Top kafasına gelince...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nun son maçında Türkiye, bu akşam Çekya ile karşılaştı. Maç öncesi yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

TOP KAFASINA GELDİ

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Montella, Arda Güler ile konuştuğu sırada Arda'nın kafasına top geldi. Topun kafasına gelmesiyle korkan Arda Güler kısa bir şaşkınlık yaşadı.

ÖZÜR DİLEDİ

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Topu yanlışlıkla Arda'nın kafasına gönderen İrfan Can Kahveci, Montella'nın kendisini şaka yollu uyarmasıyla gelip özür diledi.


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Arda Güler euro 2024 montella
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