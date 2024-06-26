Çekya maçı öncesi Montella ve Arda'nın konuştuğu sırada ilginç an! Top kafasına gelince...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu’nun son maçında Türkiye, bu akşam Çekya ile karşılaştı. Maç öncesi yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.
Montella, Arda Güler ile konuştuğu sırada Arda'nın kafasına top geldi. Topun kafasına gelmesiyle korkan Arda Güler kısa bir şaşkınlık yaşadı.
Topu yanlışlıkla Arda'nın kafasına gönderen İrfan Can Kahveci, Montella'nın kendisini şaka yollu uyarmasıyla gelip özür diledi.
Vincenzo Montella & Arda Güler 😍🇹🇷 pic.twitter.com/Af5HJ1MHV3— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2024