Celal Al'ın eşi Nazife Al, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çok sayıda ses getiren yapımda yer alan ünlü oyuncuya ilişkin detayları sizler için derledik. Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

CELAL AL'İN EŞİ NAZİFE AL KİMDİR?

Celal Al, 15 nisan 2019'da Şişli'de Nazife Al ile dünya evine girmiştir.

​

Celal Al’ın düğün misafirlerinden biriside Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dı.

CELAL AL VE NAZİFE AL KAÇ YILINDA EVLENDİ?

​

2019'da evlenen Celal Al - Nazife Al çiftinin 27 Kasım 2020 tarihinde adını Hatice Mariye verdikleri bir kız evladı bulunmaktadır.

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de dünyaya geldi.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı.

KURULUŞ OSMAN'IN OYUNCUSU CELAL AL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al 40 yaşındadır. Celal Al izleyicinin severek izlediği birçok yapımda rol almıştır.

