MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi?

Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi?

25.04.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Celal Al'ın eşi Nazife Al vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çiftin Mariye adında bir kız evlatları bulunuyor. Vatandaşlar; Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizlerde oynayan ünlü oyuncunun eşi ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi? İşte detaylar...

Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi?

Celal Al'ın eşi Nazife Al, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Çok sayıda ses getiren yapımda yer alan ünlü oyuncuya ilişkin detayları sizler için derledik. Celal Al'ın eşi Nazife Al kimdir? Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al ve Nazife Al kaç yılında evlendi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

CELAL AL'İN EŞİ NAZİFE AL KİMDİR?

Celal Al, 15 nisan 2019'da Şişli'de Nazife Al ile dünya evine girmiştir.

Celal Al’ın düğün misafirlerinden biriside Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dı.

CELAL AL VE NAZİFE AL KAÇ YILINDA EVLENDİ?


2019'da evlenen Celal Al - Nazife Al çiftinin 27 Kasım 2020 tarihinde adını Hatice Mariye verdikleri bir kız evladı bulunmaktadır.

Celal Al kimdir?

CELAL AL KİMDİR?

Celal Al, 1982 yılında Artvin'de dünyaya geldi.

Oyunculuk üzerine eğitimini tamamlayan Celal Al, 2012 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol almaya başladı.

TRT ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul'un kadrosunda yer aldı. Abdurrahman Alp karakterini canlandırdı.

KURULUŞ OSMAN'IN OYUNCUSU CELAL AL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Kuruluş Osman'ın oyuncusu Celal Al 40 yaşındadır. Celal Al izleyicinin severek izlediği birçok yapımda rol almıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstüne yürüdü! "Yalaka, nankör..."Üstüne yürüdü! "Yalaka, nankör..."
Yakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurduYakamoz S-245 dizisine sevişme sahnesi damga vurdu
Göbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildiGöbek dekolteli pozunu paylaştı! Bakın kime benzetildi
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Araba almak isteyenlere kötü haber!

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Gelinin önüne geçti! Sosyal medyada yorum yağdı

Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı...

Haydar Dümen benzetmesi! Korona olan sevgilisini terk etti! Cinsel organı...

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kritik gün geldi

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

‘Benim senin gibi eşim olsa kafasını koparırım’

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

Kerem Aktürkoğlu turnayı gözünden vurdu!

İlginizi Çekebilir

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

642 yıllık camide bulundu, çalışmalar durduruldu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Mucize olarak isimlendirildiler! “Sürekli sarılıyormuş gibi”

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Babasının cenazesine gelemedi! Gömüldüğü anları paylaşıp...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.