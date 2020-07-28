Çelikhan Kaymakamı Uçar göreve başladı

Adıyaman’ın Çelikhan Kaymakamlığına atanan Necdet Uçar, göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığının kaymakam ve vali yardımcılarının yer değişikliğini içeren kararnamesiyle Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirbağ Elazığ Vali Yardımcılığına, Ordu Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar Çelikhan Kaymakamlığına atandı.

Çelikhan’a atanan Necdet Uçar göreve başladı. Uçar, Çelikhan gibi şirin bir ilçeye gelmekten duyduğumu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin doğal güzelliklerini turizme kazandırarak ekonomik girdi sağlanması için hep birlikte gayret göstereceklerini dile getirdi.

