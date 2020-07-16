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Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.07.2020 12:46 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra bir çok kişi katıldı.

Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.
İlçe meydanında gerçekleştirilen etkinliğe ilçe protokolünün yanı sıra bir çok kişi katıldı. Çelikhan’da 15 Temmuz şehitlerini anma, gündüz saatlerinde Ulu camide salaların okunmasıyla başladı. Akşam saatlerinde ise ilçe meydanında etkinlikler devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik Kur’an-ı kerim tilavetiyle devam etti.
Daha sonra 15 Temmuz şehitleri için dualar okundu.

Çelikhan’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

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Sabah
05:11
Öğle
12:38
İkindi
16:30
Akşam
19:55
Yatsı
21:30

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