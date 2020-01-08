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  4. Çelikhan’da belediye karla mücadele ediyor

Çelikhan’da belediye karla mücadele ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.Çelikhan ilçesinde kar yağışının başladığı günden beri Çelikhan Belediyesi ekibi mahalle aralarındaki yolları açık tutmaya çalışıyor.

Çelikhan’da belediye karla mücadele ediyor

Adıyaman’ın Çelikhan İlçe Belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor.
Çelikhan ilçesinde kar yağışının başladığı günden beri Çelikhan Belediyesi ekibi mahalle aralarındaki yolları açık tutmaya çalışıyor. Belediye ekipleri ana halterlerinde biriken karları kamyonlara ilçe dışına taşıyor.
Kar yağışı nedeniyle ilçe sınırları içerisinde sorun yaşanmadığını dile getiren Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, “ İlçemizde yuğun kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz tarafından karla mücadelemiz devam ediyor. Mahalle aralarındaki yollarımızı özellikle açık tutulmaya çalışıyoruz ve ana halterlerde biriken kar kitlelerini ise kamyonlara yükleyip ilçe dışına çıkartıyoruz” diye konuştu.

Çelikhan’da belediye karla mücadele ediyor

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