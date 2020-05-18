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Çelik’in 19 Mayıs mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.05.2020 14:14 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da aziz milletimiz, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.Çelik, “Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır.

Çelik’in 19 Mayıs mesajı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik mesajında, Kurtuluş Savaşımızın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919’da aziz milletimiz, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini kaydetti.
Çelik, “Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur.
İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar.
Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Mayıs’ın yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadelemizin eşsiz kahramanlarını ve geçmişten günümüze kadar bu vatan ve bayrak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, şükran ve rahmetle, Kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Akşam
19:39
Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Karalök Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Besni Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Şifa Eczanesi
Kahta
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