Celil Nalçakan'dan hayvanlara eziyet edenlere sert sözler

Yer aldığı projeler ve başarılı oyunculuğuyla beğeni kazanan Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayvansever kimliğini gözler önüne serdi.

Hayvanlara yapılan eziyetlerin her geçen gün arttığı ülkemizde sürekli olarak gündeme getirilmesine ve çok konuşulmasına rağmen bir türlü çıkarılmayan ‘hayvan hakları yasası’na göndermede bulunan Nalçakan bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi.

Nalçakan günün erken saatlerinde attığı Tweet’te şu ifadelere yer verdi: ” Madem ‘hayvan hakları yasası’ çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, Yer aldığı projeler ve başarılı oyunculuğuyla beğeni kazanan Celil Nalçakan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla hayvansever kimliğini gözler önüne serdi.

Hayvanlara yapılan eziyetlerin her geçen gün arttığı ülkemizde sürekli olarak gündeme getirilmesine ve çok konuşulmasına rağmen bir türlü çıkarılmayan ‘hayvan hakları yasası’na göndermede bulunan Nalçakan bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi.