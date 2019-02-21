Mynet Trend

Cellat yorgun olduğu için üç kez infazdan kurtulup hayatta kaldı

BBC BBC
21.02.2019 16:25 | Son Güncelleme

Byson Kaula, Afrika ülkelerinden Malawi'de ölüm cezasına çarptırıldı ve cezası üç kez az daha infaz ediliyordu. Ama her üç seferde de cellat, listesindeki bütün idam mahkumlarını asmadan önce çalışmayı bıraktı. Kaula bu sayede, ülke ölüm cezasına toptan son verene dek hayatta kaldı.

Cellat yorgun olduğu için üç kez infazdan kurtulup hayatta kaldı

Byson Kaula, cinayet suçlamasıyla idam cezası almasından kıskanç komşularının sorumlu olduğunu söylüyor.

Yıl 1992'iydi ve o zaman cinayet suçlarına zorunlu idam cezası veriliyordu.

Malawi'nin güneyindeki küçük bir köyde büyüyen Byson, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde doğalgaz sektöründe çalışarak, ülkesine döndüğünde toprak satın alabilecek parayı biriktirdi. Beş kişiyi istihdam ediyor ve meyve, buğday, mısır ve kassava yetiştiriyordu.

"İşler işte o zaman ters gitmeye başladı" diyor.

Byson, komşularının çalışanlarından birine saldırıp ağır yaraladığını söylüyor. Yardım almadan yürüyemeyen çalışanı tuvalete götürürken, yağmur yüzünden kayganlaşan merdivenlerden düşen çalışan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

O dönem 40'li yaşlarında olan Byson'a cinayet suçlaması yöneltildi. Komşuları, mahkemede aleyhine ifade verdi.

Mahkeme salonunda arka sıralarda oturan annesi Lucy, ceza okunurken neler olduğunu anlayamadı ve etrafına sordu. Oğlunun ölüm cezası aldığını duyduğunda "yaşlar gözlerimden göğsüme aktı" diyor.

Ceza, ülkeyi 1964'ten beri yöneten Hastings Banda'nın otoriter yönetiminin sonlarına doğru verildi. Byson, "ölüm makinesinde" sıranın kendisine gelmesini beklerken yaşadığı dehşeti çok iyi hatırlıyor.

_105722487_byson-with-bricks976650

"Bana 'Şimdi asılma sıranı beklerken ölüm mahkumlarının olduğu yere gidebilirsin' dediklerinde, zaten ölmüş gibi hissettim."

O zamanlar sadece bir cellat vardı. Birkaç farklı ülkeye gidip, ölüm cezalarını infaz eden bir Güney Afrikalı. Birkaç ayda bir Malawi'ye geldiğinde, idam mahkumlarının bazıları artık zamanlarının dolduğunu bilirdi.

Byson, bir gün adının saatler içinde asılacak 21 kişilik listede olduğunu hatırlıyor. Bir gardiyan, infazların saat 13.00'te başlayacağını ve "dua etmesini" söylemiş.

İdamlar 15:00'e kadar sürmüş ve cellat mesaisine son vermiş, ancak listedeki herkes infaz edilememiş. Aralarında Byson'ın da bulunuduğu üç kişinin infazı, celladın bir sonraki ziyaretine kalmış.

Byson "Ölüm makinesini çalıştıran bir tek o vardı. Ve o gün sanırım 'Hayır, bu çok geldi. Gelecek ay tekrar gelirim' dedi." diyor.

Byson aynı şeyin iki kez daha yaşandığını anlatılıyor. Liste yapılmış ama cellat listeyi bitirmemiş ve her seferinde Byson tamamen şans eseri hayatta kalmış. Hatta üçüncü seferde, infaz listesindeki Byson dışındaki herkes asılmış.

Byson, bir yandan şanslı olsa da, yaşadığı deneyim kendisini göstermiş ve iki kez intihara teşebbüs etmiş.

Byson'ın tarım yaptığı arazi şimdi yabani otlarla kaplı. Hapisteyken karısı hayatını kaybetmiş ve altı çocuğu büyüyüp, başka yerlere taşınmış.

Şimdi yalnız yaşıyor ve 80'li yaşlarındaki annesine bakıyor.

"Hapisteyken tek kaygım annemdi... İlk çocuğu olduğum için her işini ben yapardım. Şimdi geri döndüm ve gidip çiftçilik ya da ağır işler yapmasına izin vermiyorum. Onun yaptığı işleri yapacak başkaları var şimdi. Tarlaya da gitmiyor. Ben kendim gidiyorum."

Byson'ın bir sonraki projesiyse, annesi için tuğladan bir ev yapmak.

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dediHamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi
Market sahibi neye uğradığını şaşırdıMarket sahibi neye uğradığını şaşırdı
2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cellat infaz yorgun

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

'Yakalamak hiç kolay değil, biz de şaşırdık'

'Yakalamak hiç kolay değil, biz de şaşırdık'

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte dünyadaki en acı 10 biber türü

İşte dünyadaki en acı 10 biber türü

Dana markete girdi, market sahibi neye uğradığını şaşırdı

Market sahibi neye uğradığını şaşırdı

2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi

2024 Paris Olimpiyatları'na bir kategori daha eklendi

'Küçük sırrını' açık eden karısını dava ediyor

'Küçük sırrını' açık eden karısını dava ediyor

Köye inen aç kurtlar köpeğe saldırdı

Aç kurtlar köpeğe böyle saldırdı!

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.