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Celta Vigo 2 - 4 Real Madrid

İSPANYA HABERLERİ  | 12.11.2018 07:44 | Son Güncelleme

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid deplasmanda milli futbolcularımız Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo'yu 4-2 yendi. Goller Benzema, Ramos, Ceballos ve Cabral'dan (kk) geldi.

Celta Vigo 2 - 4 Real Madrid

La Liga'nın 12. haftasında Celta Vigo, Santiago Solari liderliğindeki Real Madrid'i konuk etti. Real Madrid, Karim Benzema'nın dakika 23, Sergio Ramos'un dakika 83 (penaltıdan), Dani Ceballos'un 90+1 ve Gustavo Cabral'ın dakika 56'da kendi kalesine attığı gollerle Balaidos Stadı'ndan 4-2 galip ayrıldı.

Gustavo Cabral'ın 87. dakikada kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Celta Vigo'nun gollerini ise 61. dakikada Hugo Mallo ve 90+4'te Brais Mendez kaydetti.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkarıp 6. sıraya yerleşirken, Real Betis'e 4-3 yenilerek puan kaybetti ve lider Barcelona'yla arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

Ligde, Barcelona'nın 24, Sevilla, Atletico Madrid ve Alaves'in 23, Espanyol'un da 21 puanı bulunuyor.

Öte yandan, Celta Vigo forması giyen Okay Yokuşlu'nun ilk 11'de başladığı karşılaşmaya takım arkadaşı Emre Mor da 63. dakikada dahil oldu.

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo real madrid benzema sergio ramos Dani Ceballos

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