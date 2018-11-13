Celta Vigo'da Miguel Cardoso dönemi

Celta Vigo Kulübü, görevinden ayrılan Antonio Mohamed'in yerine 46 yaşındaki Portekizli teknik adam Cardoso ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Birçok takımda yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Cardoso, ülkesinin Rio Ave ve Fransa'nın Nantes ekiplerinde teknik direktörlük yaptı.
Milli futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği Celta Vigo, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 12 haftada topladığı 14 puanla 14. sırada yer alıyor.
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