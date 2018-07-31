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Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!

İSPANYA HABERLERİ  | 31.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

La Liga takımlarından Celta Vigo forması giyen Türk futbolcular Emre Mor ve Okay Yokuşlu, sezon öncesi kampında sakatlık geçirdiler. Okay Yokuşlu'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Emre Mor'un ise durumunun ciddi olmadığı açıklandı.

Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun Milli yıldızları Emre Mor ve Okay Yokuşlu, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlandılar.

OKAY, KAMPA GÖTÜRÜLMÜYOR

Celta Vigo'nun Braga ile oynadığı hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'dan 6 milyon euroya transfer edilen Okay'ın İngiltere'deki kampa götürülmeyeceği açıklandı.

EMRE'NİN DURUMU DAHA HAFİF

Bir diğer Milli futbolcu Emre Mor ise Celta'nın antrenmanında sakatlandı ve sekerek soyunma odasının yolunu tutu. Emre'nin önlem olarak idmanı yarıda bıraktığı ve İngiltere'deki kampa götürüleceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo okay yokuslu Emre Mor

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