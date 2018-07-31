Celta Vigo'da Okay Yokuşlu ve Emre Mor sakatlandı!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun Milli yıldızları Emre Mor ve Okay Yokuşlu, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlandılar.
OKAY, KAMPA GÖTÜRÜLMÜYOR
Celta Vigo'nun Braga ile oynadığı hazırlık maçında ayak bileğinden sakatlanan Okay Yokuşlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'dan 6 milyon euroya transfer edilen Okay'ın İngiltere'deki kampa götürülmeyeceği açıklandı.
EMRE'NİN DURUMU DAHA HAFİF
Bir diğer Milli futbolcu Emre Mor ise Celta'nın antrenmanında sakatlandı ve sekerek soyunma odasının yolunu tutu. Emre'nin önlem olarak idmanı yarıda bıraktığı ve İngiltere'deki kampa götürüleceği belirtildi.
Deportivo Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor!
Beşiktaş'ta Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshediliyor!
Anderson, Adana Demirspor'da
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'da
Serie A ekibi Empoli, Salih Uçan'ı istiyor
Fatih Karagümrük'te Oktay Derelioğlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray'ın istediği Benedikt Höwedes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor!
İki transferi birden açıkladılar!
Talisca’dan Çin basınına itiraf: Kötü yollara sapıyordum
Beşiktaş'tan Fulham'a: Size Negredo’yu da verelim
Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum