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Celta Vigo Emre Mor'u satış listesine koydu!

İSPANYA HABERLERİ  | 17.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo, Milli futbolcu Emre Mor'u satış listesine koydu.

Celta Vigo Emre Mor'u satış listesine koydu!

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, flaş bir karar aldı ve Milli futbolcu Emre Mor'u transfer listesine koydu. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Celta Vigo, devre arası transfer döneminde 4 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı. Celta'nın satış listesine koyduğu futbolcular ise Roncaglia, Mazan, Radoja ve Emre Mor oldu.

DEĞERİNİN DAHA ÇOK DÜŞMEMESİ İÇİN...

Borussia Dortmund'dan 14 milyon euroya transfer edilen ve Celta Vigo tarihinin en pahalı 2. transferi olan Emre Mor'un bekleneni bir türlü verememesi için harekete geçen Celta'nın sezon sonuna kadar bekleyip oyuncunun değerinin daha çok düşmemesi için genç futbolcuyu Ocak ayında satma kararı aldığı belirtildi. 21 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon La Liga'da sadece 7 maçta forma giyebilirken gol veya asist katkısı yapamadı. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo Emre Mor İspanya La Liga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
uyuşturucu disiplinsiz davranış her pislik var kendisini bulup çıkartan fatih terime yakışır bir oyuncu
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