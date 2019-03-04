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Celta Vigo Miguel Cardoso'nun görevine son verdi

İSPANYA HABERLERİ  | 04.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Türk futbolcular Okay Yokuşlu ve Emre Mor'u kadrosunda bulunduran İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Celta Vigo'da alınan kötü sonuçlardan dolayı teknik direktör Miguel Cardoso'nun görevine son verildi.

Celta Vigo Miguel Cardoso'nun görevine son verdi

La Liga'nın 26. haftasında konuk olduğu Eibar'a 1-0 yenilen ve 25 puanla 17. sırada yer alan Celta Vigo'da teknik direktör Cardoso görevden alındı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Miguel Cardoso ve teknik ekibi, sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili anlaşmaya varıldıktan sonra devam etmeyecekler." denildi. Celta Vigo Kulübü daha sonra, yeni teknik direktörün Fran Escriba olduğunu duyurdu.

Sezona Antonio Mohamed ile başlayan Celta Vigo'da, 12 Kasım'da Arjantinli teknik direktör görevden alınıp, yerine Cardoso getirilmişti.

Öte yandan, Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, Eibar maçına ilk 11'de başlarken, bir haftadır takımla antrenmanlara çıkan Emre Mor kadroya alınmadı. Okay, 64. dakikada yerini Fran Beltran'a bıraktı.

Cardoso, cumartesi günü yapılan basın toplantısında Emre için, "İyi işler yapma arzusuyla onu oldukça heyecanlı görüyorum. Emre'nin takımla birlikte antrenmanlara çıkması herkes için iyi bir haber. İyi bir hafta geçirdi, takım arkadaşlarına yetişmek için iki gün çift antrenman yaptı. Yakın bir gelecekte takıma yardım etmeye hazır olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
celta vigo Miguel Cardoso

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