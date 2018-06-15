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Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 15.06.2018 14:18 | Son Güncelleme

Celta Vigo, Trabzonspor'dan Okay Yokuşlu'yu 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Celta Vigo Okay Yokuşlu'yu resmen açıkladı

İspanyol ekibi Celta Vigo, Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Okay Yokuşlu'yu resmen kadrosuna kattı. Celta Vigo, resmi siteden Okay Yokuşlu transferini duyururken, 24 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga celta vigo

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