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Celta Vigo - Union St.Gilloise Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celta Vigo ile Union St.Gilloise, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Celta Vigo - Union St.Gilloise Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi
Celta Vigo
Perşembe 23:00
05.11.2026
Union St.Gilloise
Stadyum: Estadio Balaidos Yayın: tabii Spor

Celta Vigo, 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio Balaidos'ta Union St.Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkıyor.

Celta Vigo, son dönemdeki zorlayıcı sonuçlar sonrası Union St.Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Konuk ekip ise son maçlarını başarıyla tamamladı.

Lig Durumu

Celta Vigo

10. İspanya La Liga
O
11
G
2
B
6
M
3
P
12
10
Attığı Gol
10
Yediği Gol
0
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Celta Vigo 10 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Celta Vigo İç saha
Oynanan Maç
6
G / B / M
2 / 2 / 2
Gol
9 – 6

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.

Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri
Celta Vigo M B G B G

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo İspanya La Liga M
  • 25.10.2026 Celta Vigo 0-0 Real Betis İspanya La Liga B
  • 22.10.2026 Celtic 1-2 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G
  • 15.10.2026 Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi M
Union St.Gilloise

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 SK Beveren 1-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G
  • 25.10.2026 Union St.Gilloise 5-2 Cercle Brugge Belçika 1. Ligi G
  • 22.10.2026 Union St.Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Union St.Gilloise 3-0 KFC Nijlen Belçika Kupası G
  • 15.10.2026 Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, ligde hedeflediği yere ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Union St.Gilloise ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile oldukça formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Celta Vigo

5 eksik
Miguel Roman Sakat Diz Sakatlığı
Alvaro Nunez Sakat Kasığından Sakat
Jones El-Abdellaoui Sakat Diz Sakatlığı
Borja Iglesias Sakat Kas Sakatlığı
Carl Starfelt Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat

Union St.Gilloise

1 eksik
Kevin Mac Allister Sakat Çapraz Bağlarından Sakat

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Miguel Roman Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist
Iago Aspas Iago Aspas Celta Vigo 1 Gol 1 Asist
Ferran Jutgla Celta Vigo 2 Gol 0 Asist

Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ferran Jutgla, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman.

Sıkça Sorulan Sorular
Celta Vigo - Union St.Gilloise maçı ne zaman?

5 Kasım 2026

Celta Vigo - Union St.Gilloise maçı saat kaçta?

23:00

Celta Vigo - Union St.Gilloise maçı hangi kanalda?

Tabii Spor

Celta Vigo - Union St.Gilloise maçında hangi oyuncular eksik?

Miguel Roman, Alvaro Nunez, Jones El-Abdellaoui, Borja Iglesias, Carl Starfelt, Kevin Mac Allister.

Celta Vigo ve Union St.Gilloise'nin ligde kaç puanı var?

Celta Vigo 12 puan, Union St.Gilloise'nin puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Celta Vigo Union Saint-Gilloise
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