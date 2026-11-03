Celta Vigo - Union St.Gilloise Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Celta Vigo, 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio Balaidos'ta Union St.Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkıyor.
Celta Vigo, son dönemdeki zorlayıcı sonuçlar sonrası Union St.Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Konuk ekip ise son maçlarını başarıyla tamamladı.
Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.
Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 4 gol yedi.
Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, ligde hedeflediği yere ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Union St.Gilloise ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile oldukça formda bir görüntü sergiliyor.
Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.
Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ferran Jutgla, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman.
Okuyucu Yorumları 0 yorum