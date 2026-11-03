Celta Vigo - Union St.Gilloise Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi Celta Vigo Perşembe 23:00 Union St.Gilloise

Celta Vigo, 5 Kasım 2026 saat 23:00'te Estadio Balaidos'ta Union St.Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi mücadelesine çıkıyor.

Celta Vigo, son dönemdeki zorlayıcı sonuçlar sonrası Union St.Gilloise ile karşı karşıya geliyor. Konuk ekip ise son maçlarını başarıyla tamamladı.

Lig Durumu Celta Vigo 10. İspanya La Liga O 11 G 2 B 6 M 3 P 12 10 Attığı Gol 10 Yediği Gol 0 Averaj Gol Durumu (Toplam) Celta Vigo 10 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı CV Celta Vigo İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 2 / 2 / 2 Gol 9 – 6

Celta Vigo (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 4 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 12 puanla 10. sırada.

Union St.Gilloise (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 1 gol yedi. (Belçika 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 15 gol atıp 4 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Celta Vigo M B G B G tüm kulvarlar Rayo Vallecano 3-0 Celta Vigo İspanya La Liga M

Celta Vigo 0-0 Real Betis İspanya La Liga B

Celtic 1-2 Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi G

Celta Vigo 2-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G

Celta Vigo 1-2 Juventus UEFA Avrupa Ligi M Union St.Gilloise tüm kulvarlar SK Beveren 1-2 Union St.Gilloise Belçika 1. Ligi G

Union St.Gilloise 5-2 Cercle Brugge Belçika 1. Ligi G

Union St.Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G

Union St.Gilloise 3-0 KFC Nijlen Belçika Kupası G

Union St.Gilloise 1-1 Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi B

Maç öncesi değerlendirme

Celta Vigo, son 5 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak, ligde hedeflediği yere ulaşma konusunda zorluk çekiyor. Union St.Gilloise ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik ile oldukça formda bir görüntü sergiliyor.

Eksik Oyuncular Celta Vigo 5 eksik Miguel Roman Alvaro Nunez Jones El-Abdellaoui Borja Iglesias Carl Starfelt Union St.Gilloise 1 eksik Kevin Mac Allister

Celta Vigo kadrosunda Miguel Roman (Sakat - Diz Sakatlığı), Alvaro Nunez (Sakat - Kasığından Sakat), Jones El-Abdellaoui (Sakat - Diz Sakatlığı), Borja Iglesias (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Carl Starfelt (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Union St.Gilloise kadrosunda Kevin Mac Allister (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Miguel Roman Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Hugo Gonzalez Celta Vigo 1 Gol 2 Asist Iago Aspas Celta Vigo 1 Gol 1 Asist Ferran Jutgla Celta Vigo 2 Gol 0 Asist

Celta Vigo kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Ferran Jutgla, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Miguel Roman.