Old Firm derbisinde Celtic

İskoçya Premier Lig’in 4. haftasında Celtic ve Glasgow Rangers arasında oynanan derbide sevinen 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.
Maçın 62. dakikasında Olivier Ntcham’ın ayağından bulduğu golle mücadeleyi kazanan Celtic, puanını 9’a çıkararak 2. sıraya yerleşti.
Steven Gerrard’ın öğrencileri ise aldığı bu mağlubiyetle birlikte 5 puanda kalarak ligde 7. sıraya geriledi. Yeşil-beyazlı takım, Rangers ile oynadığı son 15 mücadelede 12 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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