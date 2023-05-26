SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. Celtics, Heat’i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

Celtics, Heat’i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

26.05.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, evinde Miami Heat’i 110-97 yenerek geride olduğu seride durumu 3-2 yaptı.

Celtics, Heat’i mağlup ederek final serisini 6. maça taşıdı

NBA play-off’larında heyecan tek karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Miami Heat’i 110-97 mağlup ederek seride durumu 3-2’ye getirdi.

Celtics’te Derrick White 24 sayı, 3 ribaund, Marcus Smart 23 sayı, Jayson Tatum 21 sayı, 11 asist, 8 ribaund ve Jaylen Brown da 21 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Heat’te ise Duncan Robinson 18 sayı, 9 asist, Bam Adebayo 16 sayı, 8 ribaund, Haywood Highsmith 15 sayı ve Jimmy Butler da 14 sayı, 5 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı. Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 3 dakika 20 saniye sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 2 ribaund ve 1 blok üretti.

Serinin altıncı maçı, Heat’in ev sahipliğinde 28 Mayıs’ta yapılacak. Seride 4 galibiyete ulaşan ekip, NBA finalinde Denver Nuggets’ın rakibi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir devrin sonu mu geliyor? Kendisi duyurdu...Bir devrin sonu mu geliyor? Kendisi duyurdu...
Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!Beşiktaş, şampiyonluk kutlaması yapacak iddiası!
Juventus'un ceza alması bize yaradı!Juventus'un ceza alması bize yaradı!
Anahtar Kelimeler:
NBA Celtic Miami Heat heat 10 maçı doğu konferansı maçın milli basketbolcu

En Çok Okunan Haberler

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

İkinci el Togg'un fiyatı gündem oldu! Harekete geçildi

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

2. tur kararı merakla bekleniyordu! "Ülkemize hayırlı olsun"

Hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı!

Hangi takımı tuttuğunu canlı yayında açıkladı!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!

Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi!

Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi!

Fernando Muslera'dan kavga açıklaması geldi!

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor!

Emre Belözoğlu'nun İngiltere hayali gerçek oluyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

Klozetin içinde gördüğü manzaraya inanamadı! “Bana doğru tısladı”

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

54 yıl boyunca gözünde bir taşla yaşadı! Doktor doktor gezdi ama...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.