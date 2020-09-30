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Çeltik’te, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi

KONYA HABERLERİ  | 30.09.2020 12:57 | Son Güncelleme

Konya’nın Çeltik ilçesinde, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında ilçe protokolü ehliyet belgelerini yeni kimlik kartlarına entegre ettirdi.21 Eylül tarihinde ülke genelinde başlatılan "Hayat Kimliğinde Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartlarına ehliyet belgelerinin entegre edilmesinin başlamasıyla, İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve ilçe mülki amirleri Çeltik nüfus müdürlüğünü ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirdi.

Çeltik’te, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi

Konya’nın Çeltik ilçesinde, "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında ilçe protokolü ehliyet belgelerini yeni kimlik kartlarına entegre ettirdi.
21 Eylül tarihinde ülke genelinde başlatılan "Hayat Kimliğinde Kolay" projesi kapsamında yeni kimlik kartlarına ehliyet belgelerinin entegre edilmesinin başlamasıyla, İlçe Kaymakamı Yusuf Beran Vuran ve ilçe mülki amirleri Çeltik nüfus müdürlüğünü ziyaret ederek işlemlerini gerçekleştirdi. Çeltik Belediyesi tarafından da uygulamanın hızla yaygınlaşması amacıyla reklam panolarına projenin tanıtım afişleri asıldı.
Kaymakam Vuran yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının büyük kolaylık sağlayacak bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, "Şu ana kadar ülkemizde 120 bin civarı entegre sağlanmasıyla beraber ilçemizde de entegre hizmetinin hızla sağlanmasını amaçlamakta ve vatandaşlarımıza büyük kolaylık sağlamayı hedeflemekteyiz. Uygulama ile yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle vatandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında ya da kimlik kartı değiştirmek için nüfus müdürlüklerine geldiklerinde, bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına entegre isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr adresinden randevu alarak başvuru yapabilirler" diye konuştu.

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