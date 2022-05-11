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Cem Adrian'dan Britney Spears'ın Kül şarkısını paylaşmasına yorum: Dünya tuhaf bir yer

11.05.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Adrian, şarkıcı Kül eşliğinde İstanbul'da bir anaokulunda öğrenciye öğretmeni tarafından yapılan sürpriz doğum günü görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalamadı. Adrian, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünya tuhaf bir yer" dedi.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla öğretmenini görünce büyük şaşkınlık yaşamış öğretmeninin elini defalarca kez öpmüştü. Türkiye'nin gündemine oturan videoya sessiz kalamayan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, "Bu video beni ağlattı" dedi. Spears'ın paylaşımda Cem Adrian'ın şarkısını kullanmasına ünlü isimden de yorum gecikmedi.

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BRITNEY SPEARS GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. Minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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CEM ADRİAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Dünyaca ünlü isim, paylaşımında Cem Adrian'ın milyonlar dinlenen Kül şarkısını kullandı. Britney Spears'ın paylaşımına sessiz kalamayan Cem Adrian, Twitter hesabından "Dünya tuhaf bir yer" ifadelerini kullandı.

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Cem Adrian Britney Spears
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