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  4. Britney Spears'tan Türkiye paylaşımı! Gündem olan o video ünlü sanatçıyı ağlattı

Britney Spears'tan Türkiye paylaşımı! Gündem olan o video ünlü sanatçıyı ağlattı

10.05.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda İstanbul’da bir anaokulunda öğrenciye annesi tarafından yapılan sürpriz doğum günü görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. 3. kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Britney Spears, Türkiye'de çekilen duygu dolu o görüntüleri kendi Instagram hesabından paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamış ve gözleri dolan çocuk annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.

İzleyenlerin gözleri doldu! Annesinin doğum günü sürprizi yaptığı çocuğun videosu sosyal medyada popüler olduİzleyenlerin gözleri doldu! Annesinin doğum günü sürprizi yaptığı çocuğun videosu sosyal medyada popüler oldu

"BU VİDEO BENİ AĞLATTI"

O görüntüleri izleyen Britney Spears gözyaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz günlerde, nişanlısı Sam Asghari ile ilk bebeklerini beklediklerini duyuran 40 yaşındaki Amerikalı pop yıldızı Britney Spears, minik çocuğun o görüntülerini 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak 'Bu video beni ağlattı' ifadelerini kullandı.

Spears paylaşımda şu ifadeleri kullandı: ''Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim! En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler gününde baygındım… Bir gün geciktim çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin!!! Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun!''


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Britney Spears
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yine bilinçaltı türban- tesettür güzellemesi..
koca adamım benim bile ağlayasım geldi.

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