Cem Belevi, İrem Derici cephesinde aldatma skandalı

İrem Derici ve meslektaşı Cem Belevi’nin yaz aylarından itibaren aşk yaşadığı magazin basınının gündeminden düşmüyordu. Bodrum'da baş başa tatil yapan çiftin, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar iddiaları güçlendirmişti.

CEM BELEVİ, İREM DERİCİ'Yİ ALDATTI MI?

Cem Belevi, son çıkardığı yeni şarkısı yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Geceye İrem Derici de katıldı. Snob Magazin'in haberine göre; Cem Belevi ile İrem Derici cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Derici ve Belevi sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Belevi'nin Derici'yi aldattığı öne sürüldü. Ünlü şarkıcının bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

