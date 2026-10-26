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Mike Tyson Türkiye'ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konuk

Dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın yapımcı Polat Yağcı ile paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu. Tyson, Star TV ekranlarında yayımlanan Tuzlu Kahve dizisine konuk olmak için Türkiye'ye geldi.

Mike Tyson Türkiye'ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konuk
Sariye Nur Dönmez

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Tuzlu Kahve, renkli senaryosunun yanı sıra hikâyesine konuk ettiği isimler ve yaptığı göndermelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mike Tyson Türkiye ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konuk 1

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, neredeyse her bölümünde ağırladığı konuk oyuncularla hikâyesini renklendiriyor.

POLAT YAĞCI'NIN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Bu kez dizinin yapımcısı Polat Yağcı'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem yarattı.

Mike Tyson Türkiye ye geldi! Ünlü dizide sürpriz konuk 2

Yağcı, dünyaca ünlü eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'ın elinde Türk bayrağı tuttuğu fotoğraf karesini paylaşarak altına şu notu düştü:

"Bir dünya starını ağırlayacağımızı söylemiştik."

MIKE TYSON'IN CANLANDIRACAĞI KARAKTER MERAK KONUSU OLDU

Paylaşımın sosyal medyada yayımlanmasının ardından fotoğraf kısa sürede viral oldu.

Mike Tyson'ın Tuzlu Kahve dizisinde nasıl bir karakterle izleyici karşısına çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Tuzlu Kahve dizisi
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