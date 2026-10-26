Organize İşler'in ardından Beyaz Show da nasibini aldı! Sosyal medya bu rakamı konuşuyor

Yılmaz Erdoğan’ın yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkardığı Organize İşler serisinin yeni halkası Karun Hazinesi, beklenen ilgiyi tartışmalarla birlikte topladı.

ORGANİZE İŞLER EFSANESİ YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği ve dolandırıcı Asım Noyan karakteriyle başrolünde yer aldığı Organize İşler, ilk kez 2005 yılında sinemaseverlerle buluştu. Kendine özgü mizahı, unutulmaz replikleri ve yıldız oyuncu kadrosuyla kısa sürede kült yapımlar arasına giren film, Türk komedi sinemasının öne çıkan örneklerinden biri oldu.

Seri, 2019 yılında vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı ile devam etti. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Sarı Saruhan karakterinin de hikayeye katıldığı film, serinin yeni bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

Üçüncü yapım olan Organize İşler: Karun Hazinesi ise sinema salonları yerine dijital platformda izleyici karşısına çıktı. Sekiz bölümden oluşan dizi, 16 Ekim’de Netflix’te yayınlandı. Asım Noyan ve ekibinin gizemli bir hazinenin peşine düştüğü hikaye, serinin geçmişte yakaladığı başarı nedeniyle yüksek beklentiyle karşılandı.

Ancak yayın sonrasında ortaya çıkan izleyici tepkileri, yapımın bu beklentileri karşılayıp karşılamadığı konusunda tartışma başlattı.

IMDB PUANINDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Organize İşler: Karun Hazinesi hakkındaki tartışmaların en dikkat çekici yansımalarından biri IMDb puanında görüldü. Serinin önceki yapımlarıyla karşılaştırıldığında yeni dizinin aldığı puan, aradaki farkı gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre, 2005 yapımı ilk film yaklaşık 38 bin oyla 7,4 puan alırken Organize İşler: Sazan Sarmalı, 18 bini aşkın kullanıcının değerlendirmesiyle 6,0 puan seviyesinde bulunuyor. Karun Hazinesi ise 5 bini aşkın oyun ardından 2,5 puana kadar geriledi.

Böylece yeni dizi, serinin önceki yapımlarına kıyasla çok daha düşük bir kullanıcı puanıyla gündeme geldi.

KAM DAVULU SAHNESİ TARTIŞMALARIN ODAĞINDA

Diziye yönelik eleştirilerde öne çıkan konulardan biri, arama motorlarında da ilgi gören kam davulu sahnesi oldu. Ancak izleyicilerin tepkileri yalnızca bu sahneyle sınırlı kalmadı.

Ekşi Sözlük ve Beyazperde gibi platformlarda yapılan yorumlarda hikayenin sekiz bölüme yayılması, anlatının gereğinden fazla uzatıldığı yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi. Bazı izleyiciler ilk bölümlerde önceki filmleri hatırlatan anlatımın tekrar hissi yarattığını belirtirken dizinin genel temposunu da eleştirdi.

Serinin yıllar içinde oluşturduğu hayran kitlesinin yüksek beklentisi, yeni yapımın aldığı yorumlarda belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıktı.

BEYAZ SHOW'UN YOUTUBE YAYINI DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Karun Hazinesi hakkındaki tartışmalar, dizinin kendisiyle sınırlı kalmadı. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu ve Organize İşler ekibinin konuk olduğu Beyaz Show özel yayını da YouTube’daki etkileşim rakamlarıyla gündeme geldi.

Paylaşılan verilere göre programın beğenmeme sayısı, beğeni sayısını önemli ölçüde aştı. Ortaya çıkan tablo, diziye yönelik eleştirilerin tanıtım içeriklerinin etkileşimine de yansıdığı şeklinde yorumlandı.

YouTube verilerinde öne çıkan rakamlar şöyle:

Beğenmeme (dislike): 27.309

Beğeni (like): 8.568

Bu rakamlara göre yayının beğenmeme sayısı, beğeni sayısının yaklaşık 3,2 katına ulaştı. Aradaki fark, sosyal medyada devam eden tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İZLEYİCİ BEKLENTİSİ KARŞILANMADI MI?

Kült bir komedi serisinin yıllar sonra yeni bir hikayeyle geri dönmesi, Organize İşler: Karun Hazinesi için önemli bir beklenti oluşturdu. Ancak düşük IMDb puanı, senaryo ve tempo eleştirileri ile YouTube’daki olumsuz etkileşim tablosu, yapımın izleyiciler arasında tartışmalı bir karşılık bulduğunu gösterdi.