Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Cem Belevi İrem Derici ile aşk mı yaşıyor? Cem Belevi kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Cem Belevi oldu. Şarkıları kadar son günlerde özel hayatı ile gündeme gelen Belevi'nin hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Cem Belevi kimdir?

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış olan isim, 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında konserler vermiş olan Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başlamıştır. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden isim 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini almıştır.

Üniversite döneminin ardından Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yapmıştır. Aynı zamanda Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlamıştır. Fakat müzik yapma isteği ile her şeyi bırakmış ve Türkiye’ye dönmüştür ve 2011 senesinde albüm çalışmaları yapmıştır.

Cem Belevi, 2013 senesinde ilk albümü “Bilmezsin”i çıkartmıştır. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmıştır. Ayşe Akın da, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yapmıştır.

CEM BELEVİ İREM DERİCİ İLE SEVGİLİ Mİ?

Ünlü ismin, şarkıcı İrem Derici ile birlikte olduğu bilinmekte.

CEM BELEVİ ALBÜMLERİ

2013 - Bilmezsin

2015 - Kim Ne Derse Desin (single)



