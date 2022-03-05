MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Cem Belevi İrem Derici ile aşk mı yaşıyor? Cem Belevi kaç yaşında?

Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Cem Belevi İrem Derici ile aşk mı yaşıyor? Cem Belevi kaç yaşında?

05.03.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Cem Belevi oldu. Şarkıları haricinde özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen Cem Belevi'nin İrem Derici ile sevgiliyken Bircan Bali ile aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Cem Belevi İrem Derici ile aşk mı yaşıyor? İşte hayatı ve merak edilenler!

Cem Belevi kimdir, aslen nereli? Şarkıcı Cem Belevi İrem Derici ile aşk mı yaşıyor? Cem Belevi kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Cem Belevi oldu. Şarkıları kadar son günlerde özel hayatı ile gündeme gelen Belevi'nin hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Cem Belevi kimdir?

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış olan isim, 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında konserler vermiş olan Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başlamıştır. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden isim 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini almıştır.

Üniversite döneminin ardından Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yapmıştır. Aynı zamanda Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlamıştır. Fakat müzik yapma isteği ile her şeyi bırakmış ve Türkiye’ye dönmüştür ve 2011 senesinde albüm çalışmaları yapmıştır.

Cem Belevi, 2013 senesinde ilk albümü “Bilmezsin”i çıkartmıştır. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmıştır. Ayşe Akın da, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yapmıştır.

CEM BELEVİ İREM DERİCİ İLE SEVGİLİ Mİ?

Ünlü ismin, şarkıcı İrem Derici ile birlikte olduğu bilinmekte.

66ac732110b3450ae123ce79abb5ea24.1000x1000x1

CEM BELEVİ ALBÜMLERİ

2013 - Bilmezsin
2015 - Kim Ne Derse Desin (single)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli?Farah Zeynep Abdullah kimdir, aslen nereli?
Cinsel hayat itirafı! "Ara vermek..."Cinsel hayat itirafı! "Ara vermek..."
At yarışıyla ilgili sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi! "Oldu gözlerim doldu"At yarışıyla ilgili sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi! "Oldu gözlerim doldu"
Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken İran'dan gözdağı gibi paylaşım! Yerin altından...

Dünya Rusya-Ukrayna savaşını konuşurken İran'dan gözdağı gibi paylaşım! Yerin altından...

Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'

Putin'den korkutan çıkış! 'Savaş ilanına benziyor'

Yatakta paylaştı! "Ne izlediğime inanamazsınız"

Yatakta paylaştı! "Ne izlediğime inanamazsınız"

Takım elbiseli simitçinin geliri dudak uçuklattı

Takım elbiseli simitçinin geliri dudak uçuklattı

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Rusya açıkladı: Askerler silahlarını bırakarak hızla terk etti

Rusya açıkladı: Askerler silahlarını bırakarak hızla terk etti

İlginizi Çekebilir

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Putin’i savunuyor! Paylaşımları olay yarattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“Benim yaşımdaki erkekler çekici değil” dedi! Olay oldu

“Benim yaşımdaki erkekler çekici değil” dedi! Olay oldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.