Cem Kavçak: Erzurum maçındaki mücadele beni umutlandırdı

Cumartesi günü evlerinde oynayacakları Antalyaspor maçının zor geçeceğini, karşılaşmanın kendileri için final olduğunu belirten genç teknik adam, "Şu anda puan olarak güvenilir noktada değiliz. Ligde altı final maçımız var. Bu altı maçtan da alabileceğimiz maksimum puan neyse onu almaya çalışacağız. Erzurumspor karşısında belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Maçta da 1-0 öne geçtik. Ancak şanssız bir gol yedik ve sonrasında oyundan düştük. Sanırım bizim gibi alt sıralarda olan takımların hastalığı bu. 1 gol yedikten sonra demoralize olmak ve oyundan kopmak. Biz de bunu yaşadık ve maçı kaybettik. Erzurumspor karşısında ortaya konulan oyun ve mücadele beni kalan 6 haftada umutlandırdı" diye konuştu.

Antalyaspor'u mutlaka yenmeleri gerektiğini vurgulayan Cem Kavçak sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Zorlu bir 90 dakika oynayacağız. Çünkü, bu maça final gözüyle bakıyoruz. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Bunun için sahaya çıkıp var gücümüzle mücadele edeceğiz. Her maça olduğu gibi bu maça da hazırız. Eksiklerimiz, sakatlarımız, cezalılarımız olmasına rağmen hazırız. Matematiksel olarak lige tutunma şansına sahibiz. Şu anda ligden düşen takımlar belli olmadı. 15. sıradaki Bursaspor ile aramızda 4 puan var. Üstümüzdeki rakiplerimiz ile de 1 ve 3 puan fark bulunuyor. 2 hafta sonra Bursaspor ile oynayacağız. Rakiplerimizin de zorlu maçları olacak. Matematiksel olarak her takımın kümede kalma şansı var. Biz de kalan 6 haftada üst seviyede mücadele ortaya koyup puan tablosunda layık olduğumuz yere geleceğiz."

