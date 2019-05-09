Cem Kavçak: Fenerbahçe maçını kazanacağız

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın başında teknik sorumlu Cem Kavçak, sahada futbolcularla bir süre toplantı yaptı.

Toplantının ardından idmana başlayan yeşil-siyahlı oyuncular, ısınma sonrası dar alanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Manisa temsilcisinde sakatlığı bulunan Mustafa Yumlu, Bilal Kısa, Milan Lukac, Edin Cocalic ve Bora Körk antrenmanda yer almadı.

Akhisarspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp, İstanbul'a gidecek.

KAVÇAK: KAZANMAYA GİDİYORUZ

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Kavçak, "Deplasmanda oynayacağımız zor bir maç bizi bekliyor. Son haftalarda dış sahalarda daha iyi bir Akhisarspor var. Daha rahat oynuyoruz. Yine rahat oynayacağız. Oraya da kazanmaya gidiyoruz, kazanacağız." diye konuştu.

Kavçak, sakat oyuncuların olduğunu ve bu sezon şanssızlıkların yakalarını bırakmadığını belirterek, kalanlarla yola devam edeceklerini ifade etti.

