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Cem Özer: İçine kapanık biriydim

23.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Cem Özer, kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Talk show programı yapmadan önce çok çekingen ve içine kapanık bir adam olduğunu söyleyen Özer, "Ağzımdan kerpetenle laf çıkardı. Kendime talk show karakteri yaratıp ve onu oynadım" dedi.

Cem Özer: İçine kapanık biriydim

Oyuncu Cem Özer, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Özer, bir dönemin en ünlü talk show programı 'Laf Lafı Açıyor'un hayatını nasıl değiştirdiğini anlattı.

61 yaşındaki oyuncu, "Bu programı yapana kadar hoş sohbet bir adam değildim. Müjdat Gezen ve Cenk Koray’la kabare yapıyorduk. Onlardan ayrıldım ve kendi başıma bir şey yapmaya karar verdim. Tek başıma 6 gün boyunca sahneye çıktım. Gelenlerle sahnede biraz sohbet edip, onlara şarkı söyletirdim" diye konuştu.

"AĞZIMDAN KERPETENLE LAF ÇIKARDI"

Cem Özer, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bir gün Adem Gürses beni aradı ve televizyon işi teklif etti. Ben, sitcom yapmak istiyordum. Fakat "Biz sana talk show yaptıracağız" dediler. Ağzımdan kerpetenle laf çıkardı. Cem Özer olarak içine kapanık ve çekingen bir adamdım. Kendime "Madem iyi bir oyuncusun, kendine bir talk show karakteri yarat ve bunu oyna" dedim. Ve hafif ukala oldum. Yoksa ezilirdim ve beni mahvederlerdi.

"HİÇ KİMSENİN BİLEREK HAKKINI YEMEM"

Ayrıca haksızlığa sessiz kalamadığını ifade eden Özer, "Eğer bulunduğum ortamda biri ukalalık yapar, masaya egosunu koyarsa, ben de kendi egomu çıkarır koyarım. "Arkadaş benim egom daha büyük, kusura bakma" diye... Hiç kimsenin bilerek, isteyerek hakkını yemem ama hakkımı da yedirtmem. Yiyenin gırtlağına çökerim. Beni çok da pamuk, hamur zannetmesinler. Kadife eldivenin içinde demir yumruğum. Orada da içimden Kumkapılı Cem çıkar" dedi.

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Cem Özer Hülya Koçyiğit
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