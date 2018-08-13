Cem Özer’in acı günü!

Onur Akay, önceki gün akşam saatlerinde Cem Özer'in annesinin evde kalp krizi geçirdiğini ve annesinin komşularının Cem Özer hakkında yaptığı şaşırtıcı açıklamaları paylaştı.

Komşularının, “Cem Özer annesi ile hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Arsaluş İçtilop'un kedi ve köpekleri dışında kimsesi yok. Geçen günlerde bakımsızlık nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu olan Arsaluş İçtilop, bugün evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve sandalyeden düşmüş şekilde bulundu. Vefat haberini Cem Özer'e vermek için aradık ama yine ulaşamadık. Defalarca mahalleli Cem Özer'i aradı şu kadına sahip çıkın dedi ama hiçbir zaman Cem Özer dönüş yapmadı. Şu an olay yerine savcı bekleniyor ve daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak” şeklinde yaptığı açıklamaların yayınlanmasından sonra Cem Özer Instagram hesabından komşularına küfürlü bir mesaj yayınlayarak tepki gösterdi.

'BEYANAT MERAKLISI RİYAKAR KOMŞULAR'

Cem Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her gece aynı saatte penceresine gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi? Lanet olsun ünlü olduğum güne. S..tirin gidin saygısız, pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın” ifadelerini kullandı.