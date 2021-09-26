Cem Özer karısının bikinili pozlarını paylaştı!

Cem Özer'in beşinci eşi Pınar Dura bikinili pozlar verdi. Kocasını pozlar veren Dura bu pozları sosyal medya hesabından da paylaştı.

Cem Özer de karısının pozlarını kendi hesabından yayınladı ve "Dergi fotoğrafçısı olmalıymışım" dedi. Cem Özer'in paylaşımına beğeni yağdı.

Cem Özer’in Almanya’da yaşayan ve kendisi gibi evli olan bir kadını sosyal medya üzerinden çıplak fotoğraflarını göndererek taciz ettiği öne sürülmüştü.

BEŞ KEZ EVLENDİ

İlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984’te yapan Cem Özer'in Cemre (d.1990) adında bir kızı var. 1989 yılında boşandıktan sonra 2. evliliğini ise; 1989’da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Bu evlilik de kısa sürüyor. Çift aynı yıl boşandı. Üçüncü evliliğini, 17 ağustos 1994’de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005 de boşandı. Ardından 26 Ekim 2004 de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer 6 yıl sonra 24 aralık 2010 da boşandı. Bu evlilikten Osman Nejat (D.2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.



