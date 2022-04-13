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Cem Özer: Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati ile tanışmak isterim!

13.04.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Cem Özer, tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Eski eşi Nurgül Yeşilçay’ın yeni ilişkisi hakkında konuşan Özer, "Necati Kocabay'ın Nurgül’e çok iyi geldiğini düşünüyorum" dedi.

Cem Özer: Nurgül Yeşilçay'ın sevgilisi Necati ile tanışmak isterim!

2017 yılında Pınar Dura ile dünyaevine giren oyuncu Cem Özer’in, bir kadın takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı görüntülü görüşme ortaya çıkmıştı.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanan Cem Özer, "Bu görüntü ve konuşmaları benden para kopartmak için yaptığını düşünüyorum. Böyle bir kumpasa geldiğim için karımdan özür diliyorum. Bu durum benim karımla olan özel ilişkim; beni affeder ya da affetmez. O kısım beni ilgilendiriyor" dedi.

CEM ÖZER'DEN SUÇ DUYURUSU

61 yaşındaki oyuncu cephesinden daha sonra gelen açıklamada ise görüntüleri kaydeden şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Söz konusu açıklama şöyle:

"Sayın Cem Özer ile ilgili bugün itibari ile basına da yansıyan, Şüpheli şahısların kendisi aleyhine ve yasaya aykırı şekilde kişisel verilerinin ve görüntülerini kaydederek işledikleri suç konusuna istinaden yayın yasağı ve erişimin engellenmesi başvuruları ivedilikle gerçekleştirilmekte olup bilhassa bu görüntülere ilişkin şantaj ve tehdit fiillerinde bulunan organize suç çetesi şekilde hareket eden kötü niyetli şahıslar aleyhine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde vekilleri aracılığı ile suç duyurusunda bulunulmaktadır. Sayın basın mensuplarımızdan da suç konusu durumu desteklememek ve şüphelilerin amacına hizmet etmiş olmamak adına, gerek ailevi gerekse de mesleki önceliklerini koruyarak Sayın Cem Özer ile işbirliği içinde olmalarını ve hassasiyetle yaklaşmalarını rica ederiz."

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Cem Özer
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