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Cem Seymen Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster hakkındaki o sözlerini hatırlatıp ekledi: Bir kibir anıtının derin zalimliği...

21.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

83 yaşında hayatını kaybeden Türk basınının usta isimlerinden gazeteci ve televizyoncu Hıncal Uluç, vefatının ardından sosyal medyada gündem oldu. Defne Joy Foster hakkında 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Uluç'un o sözleri tekrar gündem olurken, ünlü gazeteci Cem Seymen, yaptığı paylaşımda, Uluç için, "Bir kibir anıtının derin zalimliği..." ifadesini kullandı. Pek çok ünlü isim Hıncal Uluç'un vefatının ardından Defne Joy Foster'ı paylaşarak, tepkilerini gösterdi.

Cem Seymen Hıncal Uluç'un Defne Joy Foster hakkındaki o sözlerini hatırlatıp ekledi: Bir kibir anıtının derin zalimliği...

Gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç 83 yaşında yaşamını yitirdi. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. 10'a yakın ameliyat geçiren duayen gazeteci, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Uzun gazetecilik yıllarının yanı sıra, Ünlü Vj ve oyuncu Defne Joy Foster'ın vefatı sonrası kaleme aldığı yazı ile akıllarda kalan Hıncal Uluç'un o sözleri sosyal medyada tekrar gündem olurken, Defne Joy Foster da trend listesine girdi.

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"YAPTIĞI KÖTÜLÜĞÜ HİÇ KİMSE UNUTAMAZ"

Ünlü gazeteci Cem Seymen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hıncal Uluç'un sözlerini hatırlatarak, "Bu bilerek, isteyerek, üzerine basarak, altını kalın kalın çizerek, inadına göstererek üstelik “yine olsa yine yazarım, altına da imzamı atarım” diyerek yaptığı kötülüğü vicdanı, aklı,merhameti, kalbi olan hiç kimse unutamaz. Bir kibir anıtının derin zalimliğini ben de unutmadım." dedi.

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Hıncal Uluç'un vefatı sonra ünlü-ünsüz pek çok kişi Defne Joy Foster paylaşımı yaparak ünlü ismi anmayı ihmal etmedi.

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NE OLMUŞTU?

Oyuncu ve sunucu Defne Joy Foster 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan’da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Foster'ın vefatı tüm ülkede derin bir üzüntü yaratmıştı. 2 yıl boyunca tutuksuz yargılanan Kerem Altan 12 Şubat 2015 tarihinde 'yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi' suçundan 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasını geri bırakılmıştı.

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Foster'ın annesinin 11 yıllık adalet arayışı da geçtiğimiz ocak ayında sonuçsuz kalmıştı. Altan hakkındaki soruşturmaya, Altan'ın herhangi bir kusurunun olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmişti.

Hıncal Uluç, Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından kaleme aldığı köşe yazısında Foster için 'Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır' demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hıncal Uluç Defne Joy Foster

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