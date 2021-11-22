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  4. Cem Yılmaz’a benzeyen 'O Ses Türkiye' yarışmacısı gündem oldu

Cem Yılmaz’a benzeyen 'O Ses Türkiye' yarışmacısı gündem oldu

22.11.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'O Ses Türkiye'nin son bölümünde 47 yaşındaki Murat Ebinç dikkat çekti. Saksafonuyla yaptığı solo performansıyla izleyiciyi etkileyen yarışmacı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle hem jürinin hem izleyicinin dikkatini çekti.

Cem Yılmaz’a benzeyen 'O Ses Türkiye' yarışmacısı gündem oldu

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ekranların sevilen yarışması O Ses Türkiye son dönemde final iddialarıyla gündemdeydi. Ilıcalı yaptığı açıklamada erken final düşünmediğini açıklamıştı.

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ün yaptığı O Ses Türkiye son bölümünde Murat Ebinç, saksafonu ve Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu.

Sevilen yarışmanın sekizinci bölümünde performans sergileyen Murat Ebinç, O Ses Türkiye 2021 kör eleme turunda Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.

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Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Hani Benim Recep'im' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı. Jüri üyeleri de Cem Yılmaz'a benzerliğini dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi.

Sosyal medyada da tüm gece Ebinç'in benzerliği konuşuldu.

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O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Cem Yılmaz
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